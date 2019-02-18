مركزية فتح توصي بعدم الاجتماع مع أي فصيل لا يعترف بمنظمة التحرير

2019/02/18 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت اللجنة المركزية لجركة فتح بعدم المشاركة في أي اجتماع مع أي فصيل فلسطيني لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

وقالت اللجنة، خلال اجتماع ظهر الإثنين في مدينة رام الله، ناقش عددا من القضايا السياسية والملفات الداخلية، إن “الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كهوية للشعب الفلسطيني، هو مقدمة للحفاظ على القدس ومقدساتها والدفاع عن قضية اللاجئين وكافة قضايا شعبنا، باعتبار المنظمة الدرع الواقي لحقوقنا المشروعة في مواجهة كل الألاعيب والمؤامرات الهادفة لتقسيم أرضنا وسرقة حقوقنا”.

وثمنت اللجنة الجهود التي قامت بها دولة روسيا الاتحادية لاستضافة الفصائل الفلسطينية في موسكو، في محاولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مشيدة بالعلاقات المميزة التي تربط فلسطين وروسيا.

وأكدت اللجنة المركزية، أن حركة فتح تجاوبت وبكل نوايا صادقة مع هذه الجهود الروسية المشكورة، إلا أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وضعتا العراقيل أمام فرصة التوصل لتفاهمات تمكننا من إنهاء الانقسام.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، استمرار التزامها بمسؤولياتها التنظيمية والوطنية تجاه أهلنا في غزة، والعمل على تخفيف معاناتهم جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الغاشم المفروض عليهم، وكذلك الآثار الكارثية لاستمرار حالة الانقلاب الأسود المستمر من قبل حركة حماس .

وأشارت إلى أن محاولة البعض التشكيك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الأوقات الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، يضعها أمام تساؤل حول دورها في التعاطي مع الصفقات المشبوهة التي تحاول النيل من حقوقنا المشروعة، وتحويل قضية شعب يسعى للحرية والاستقلال إلى قضية إنسانية يستجدى فيها الدعم والمعونة، مؤكدة أن (م.ت.ف) ومن خلفها حركة فتح هي حامية المشروع الوطني الفلسطيني، الذي ضحينا وسنضحى من أجل إنجازه مهما كلفنا من تضحيات.

وحول تشكيل الحكومة الجديدة، استمعت اللجنة المركزية إلى تقرير حول آخر المشاورات على طريق تشكيل الحكومة الجديدة، ورفعت توصياتها الرئيس عباس لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وفي سياق آخر، قدمت اللجنة المركزية توصية للرئيس محمود عباس، برفض القرار الإسرائيلي الجائر باقتطاع رواتب الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، وعدم استلامها في حال خصم أي مبلغ منها، مؤكدين أن قضية الشهداء والأسرى هي قضية كل الشعب الفلسطيني وعنوان نضاله، ولن نقبل بالمساومة فيها، وأن رواتبهم لن تمس مهما كانت الضغوط الإسرائيلية.

وجددت مركزية فتح التأكيد مرة أخرى على أن حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، لن تتنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولن ترضى بالولايات المتحدة الأمريكية وسيطا وحيدا، كما أن الحفاظ على لقمة عيش عائلات الشهداء والأسرى سيبقى التزاما وطنيا لا تراجع عنه.

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