الجبير يهاجم إيران ويصفها بملاذ الإرهابيين

2019/02/18 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إيران بملاذٍ الإرهابيين .

وقال الجبير في تصريح صحفي، إن إيران آخر الدول التي يمكن أن تتهم الآخرين بالإرهاب، معربا عن استغرابه من توجيه إيران الاتهام إلى باكستان بالضلوع وراء الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني في مدينة زاهدان الإيرانية مؤخرا.

وأضاف، أن إيران تحرض على الإرهاب وتمارسه في الدول الأخرى مثل اليمن وسوريا وتأوي إرهابيي تنظيم القاعدة على أراضيها.

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