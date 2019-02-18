التخطيط تنفي اطلاق التعيينات في الوزارة

2019/02/18 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعلان عن اطلاق التعيينات في الوزارة”.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه” لاصحة لهذه الاخبار والمعلومات ، اذ لم يصدر من الوزارة اي اعلان او بيان تعلن فيه عن اطلاق التعيينات “.

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