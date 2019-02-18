الاتحاد الكردستاني يعلن موقفه من جلسة انتخاب رئيس برلمان اقليم كردستان

2019/02/18 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ أربيل

أعلن

الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، موقفه من جلسة انتخاب رئيس برلمان اقليم كردستان،

مبينا انه تم اتخاذ قرار غير مسؤول.

وقال

الاتحاد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في الوقت الذي كانت

جماهير شعب كردستان وأصدقاؤنا في داخل وخارج الاقليم ينتظرون، بعد مضي ما يقارب اربعة

أشهر على اعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان، عقد الجلسة التكميلية للبرلمان

بهدف اتباع الاجراءات القانونية لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان والمضي نحو تشكيل الكابينة

الجديدة لحكومة اقليم كردستان، وخاصة بعد التوصل الى اتفاق عام وشامل بين الكتل الفائزة”.

واستدرك

بالقول: “إلا أن ما أثار دهشة جميع الأطراف أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبتعاون

وتنسيق مع بعض القوائم الصغيرة الأخرى، وخارج نطاق الاتفاق مع الكتلة الفائزة بالمرتبة

الثانية في الانتخابات وهي كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حول شكل الحكم ووضع تخطيط

وبرنامج مشترك لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني كردستان وإنعاش البنية التحتية لاقتصاد

كردستان، وكذلك حل المشاكل مع المركز وتطبيع الأوضاع غير الطبيعية في كركوك وبقية المناطق

المتنازع عليها، عقدوا جلسة للبرلمان بعجالة وبنواقص سياسية وقانونية عدة”.

واضاف

الاتحاد في بيانه: “ورغم مطالبة الاتحاد الوطني الكردستاني بتأجيل الجلسة لمدة

24 ساعة، بهدف التوصل الى اتفاق مناسب حول تجاوز الاختلافات، ولكن للأسف اتخذ في ذلك

أيضا قرار غير مسؤول وعقدت الجلسة بالشكل الذي رأيناه جميعا”.

واختتم

بالقول، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني لديه ملاحظات عدة حول جلسة البرلمان، ويرى

أن هذه الخطوة لا تخدم تقدم العملية السياسية مع افرازاتها المستقبلية في اقليم كردستان

والمنطقة”.

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