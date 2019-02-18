معارض فنزويلي:نظام مادورو يحتفظ بـ3.2 مليار دولار في بنوك أمريكية

2019/02/18 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشفت الجمعية الوطنية في فنزويلا، أن هناك 3.2 مليار دولار من الأموال التابعة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو يتم الاحتفاظ بها في 20 بنكاً أمريكيا.





وقال رئيس الجمعية والنائب البرلماني كارلوس باباروني في مؤتمر صحفي في كاراكاس، اليوم الإثنين، إن البرلمان يعمل على الصعيد العالمي في محاولة لإنقاذ مصادر الدولة.





وأضاف أن الجمعية الوطنية تواصلت مع 152 بنكاً من أوروبا وآسيا بما في ذلك البنوك المركزية والخاصة لطلب تجميد الحسابات الحكومية.





وكانت الحكومة الأمريكية ذكرت في أواخر يناير الماضي أن بعض حسابات الحكومة الفنزويلية تم تجميدها وربما يتم تسليمها إلى خوان جوايدو.





وتعيش فنزويلا داخل حالة من الاضطرابات في الوقت الراهن بعد أن أعلن جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد وسط تأييد عدد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة.





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