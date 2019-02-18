300 الف مواطن يستفيدون من اضافة دوائر جمجمال على السليمانية

2019/02/18 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جرى اليوم الاثنين، اجتماع مشترك في ديوان قائممقامية جمجمال بين ادارة الاقضية والنواحي ومديرية الجنسية في السليمانية ومدير دوائر البطاقة الوطنية.

وبعد انتهاء الاجتماع وفي مؤتمر صحفي تم الاعلان عن اعادة جميع دوائر جمجمال بما فيها الجنسية ووالشرطة والكهرباء من ادارة كرميان الى محافظة السليمانية، وعدم قيام المواطنين بمراجعة كلار، لتمشية معاملاتهم، ولا يحتاج المواطن لاصدار صحة صدور صورة قيدهم الى السليمانية، بل تتم تمشيتها في صحة جمجمال.

وقال قائممقام جمجمال في المؤتمر ان نائب رئيس الحكومة قباد طالباني زار جمجمال في الشهر الثامن من العام الماضي، وانهم طالبوه ان تتم اضافة دوائر الجنسية وعدد من الدوائر الاخرى في جمجمال على السليمانية، لافتا الى ان طالباني استجاب للطلب لذلك فان اكثر من 300 الف سيستفيدون من هذا القرار، وقد تم اعتبارا من هذا اليوم فتح دائرة للبطاقة الوطنية في نواحي قادر كرم وسنكاو واغجلر.

واشار الى ان الاشخاص الذين محل ولادتهم جمجمال كركوك، لن يتعرضوا لاية مشكلة وسيحولون الى جمجمال السليمانية.

ومن ثم قام مدير جنسية السليمانية العميد شيخ محمد بمعية قائممقام جمجمال رمك رمضان، بتفقد دائرة بلدية جمجمال والاقسام المختلفة فيها.

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