بيان الوطني الكردستاني: جلسة اليوم تحمل نواقص سياسية وهي خارج اطار الاتفاق

2019/02/18 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} قال الاتحاد الوطني الكردستاني،اليوم الأثنين، إن جلسة برلمان اقليم كردستان العراق التي عقدت تحمل نواقص سياسية وقانونية عديدة ، مشيرا الى ان ما جرى اليوم في الجلسة خارج اطار الاتفاق.

وقال الاتحاد في بيان رسمي "في الوقت الذي كانت جماهير شعب كردستان وأصدقاؤنا في داخل وخارج الاقليم ينتظرون، بعد مضي ما يقارب 4 أشهر على اعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان، عقد الجلسة التكميلية للبرلمان بهدف اتباع الاجراءات القانونية لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان والمضي نحو تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كردستان وخاصة بعد التوصل الى اتفاق عام وشامل بين الكتل الفائزة".



واضاف البيان "إلا أن ما أثار دهشة جميع الأطراف أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبتعاون وتنسيق مع بعض القوائم الصغيرة الأخرى، وخارج نطاق الاتفاق مع الكتلة الفائزة بالمرتبة الثانية في الانتخابات وهي كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حول شكل الحكم ووضع تخطيط وبرنامج مشترك لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني كردستان وإنعاش البنية التحتية لاقتصاد كردستان، وكذلك حل المشاكل مع المركز وتطبيع الأوضاع غير الطبيعية في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، عقدوا جلسة للبرلمان بعجالة وبنواقص سياسية وقانونية عدة".



وتابع البيان "رغم مطالبة الاتحاد الوطني الكردستاني بتأجيل الجلسة لمدة 24 ساعة، بهدف التوصل الى اتفاق مناسب حول تجاوز الاختلافات، ولكن للأسف اتخذ في ذلك أيضا قرار غير مسؤول وعقدت الجلسة بالشكل الذي رأيناه جميعا".واختتم الاتحاد بيان بأن "الاتحاد الوطني الكردستاني لديه ملاحظات عدة حول جلسة البرلمان، ويرى أن هذه الخطوة لا تخدم تقدم العملية السياسية مع افرازاتها المستقبلية في اقليم كردستان والمنطقة".

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