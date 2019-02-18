واع/العثور على جثة شاب شرق كربلاء

2019/02/18 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

18/02/2019 22:33:00 PM |

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واع/كربلاء/م.ا

افاد مصدر امني،اليوم الاثنين، بالعثور على جثة شاب شرق كربلاء.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "قوة امنية عثرت، مساء اليوم، على جثة شاب في نهر الحسينية شرق كربلاء".

وتعثر القوات الامنية بين فترة واخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

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