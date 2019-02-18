مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون أموال ومصوغات ذهبية من داخله في بغداد

2019/02/18 | 23:00

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين (18 شباط 2019)، بان مجموعة مسلحة اقتحمت منزلاً وسرقت مصوغات ذهبية وأموال من داخله، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلاً ضمن منطقة البنوك، شرقي بغداد، وسرقت مبالغ ومصوغات ذهبية لم تقدر ثمنها بعد، من داخل المنزل".

وأضاف، أن "المجموعة احتجزت افراد العائلة في احدى غرف المنزل، قبل أن تتم عمليتها، وتلوذ بالفرار".

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين، ان حارس حقل دواجن اصيب بنيران مسلحين في اطراف خانقين، فيما أحبط الحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر داعش.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حارس حقل مواطن في اطراف قض

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال أربعة اشخاص هنود الجنسية، ضمن منطقة شارع فلسطين، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية اعتقلت اليوم اربعة اشخاص هنود الجنسية، لا يحملون اي مس

بغداد اليوم _ كربلاء

اصدرت فرقة العباس القتالية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن هجوم تنظيم داعش في محافظة الانبار.

وقالت قيادة الفرقة في بيان، إنها "تنفي، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن حصول حالات عمليات اختطاف من قبل تنظيم داعش

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