مكونات أساسية في المنازل تسمم الأطفال وتهددهم بالسرطان

2019/02/18 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذرت دراسة جديدة من أن الرغوة المقاومة للحريق المستخدمة في الأرائك وأرضيات الفينيل تسمم الأطفال.وتقول الدراسة إن الأطفال الذين يعيشون في مساكن عامة، حيث تكون هذه المواد شائعة، لديهم مستويات من السموم في الدم والبول تصل إلى 15 مرة أكثر من أولئك الذين لم يتعرضوا لها.ويحذر الباحثون من أن هذا سبب […]

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