بورصة فلسطين: الدعاوى القضائية الإسرائيلية ضد البنوك ابتزاز سياسي

2019/02/18 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس بورصة فلسطين، أحمد عويضة، إن الدعاوى القضائية الإسرائيلية ضد البنوك كيدية وابتزاز لأهداف سياسية واقتصادية، ونحن متأكدون من أن البنوك ستربح هذه الدعاوى، لأنه لا أساس لها.

وأضاف عويضة، لقد شهدت البورصة الفلسطينية تراجعا في الربع الأخير من عام 2018، وهذا يعود إلى الأوضاع الاقتصادية المعقدة في فلسطين، إضافة للعقوبات الأمريكية الموقعة على السلطة الفلسطنية، غير أنه منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف فبراير الجاري شهدت البورصة تحسنا.

وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصة الفلسطينية تبلغ أكثر من 3 مليارات دولار، وهناك 48 شركة مدرجة في البورصة لعل أهمها البنوك وشركات التأمين وشركات الصناعة والزراعة والاستثمار والخدمات وقطاع الاتصالات، لافتا إلى أن على رأس الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بنك فلسطين وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار وشركات الدواء والزراعة والأعلاف.

وأوضح أن سوق فلسطين يعتمد على أفضل التكنولوجيا وبإمكان الجميع التدول حتى من خلال الإنترنت، ونحن من البورصات القليلة في الوطن العربي التي تعامل الأجنبي مثل الفلسطيني ولا توجد أي قيود للتحويل من أو إلى فلسطين وجميع التعاملات بالدولار ومن ثم لا توجد مخاطر متعلقة بأسعار الصرف.

تعود نشأة قطاع الأوراق المالية في فلسطين إلى العام 1995 الذي شهد تأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة خاصة بمبادرة من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار، وتخضع السوق لرقابة وزارة المالية الفلسطينية منذ تأسيسها حتى العام 2005 الذي شهد تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

تفاصيل أكثر مع الإعلامي حسن فودة.

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