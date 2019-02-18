بعد تهريب النفط والآثار بالعراق.. سرقة سعات الإنترنت تتسبب في خسائر بملايين الدولارات

2019/02/18 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تقتصر عمليات التهريب في العراق على النفط والآثار فقط بل امتدت لتشمل تهريب لسعات الإنترنت أيضا وذلك عبر الكابل الضوئي بمشروع "سيمفوني" في العراق.

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