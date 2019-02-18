غلق شارع الجزائر وسط البصرة لحضور وفد حكومي

2019/02/18 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمنية في البصرة، مساء اليوم الإثنين، غلق شارع الجزائر وسط المحافظة تمهيدًا لحضور وفد حكومي.

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