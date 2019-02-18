العيداني: مجلس الوزراء يحول دوائر وزارتي الصحة والتربية المنقولة للمحافظات إلى محلية

2019/02/18 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، اليوم الإثنين، عن صدور كتاب من رئاسة مجلس الوزراء الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ينص على ان دوائر وزارتي الصحة والتربية المنقولة الى المحافظات اصبحتا دوائر محلية وموظفيها أصبحوا موظفين محليين حيث تم نقل ملاكاتهم وتخصيصاتهم المالية الى المحافظات من قبل وزارة المالية.

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