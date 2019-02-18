هربوا صوب الجبال: الحشد يضبط عناصر لداعش أثناء محاولتهم زرع عبوات

2019/02/18 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أحبط الحشد الشعبي، الاثنين، محاولة تسلل لمسلحي داعش شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى.وقال بيان اللواء 110 في الحشد الشعبي، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (18 شباط 2019)، إن ” اللواء ١١٠ الفوج الثالث من الحشد الشعبي احبط محاولة تسلل لمسلحي داعش على قرية العساكره في السعدية، وأسفرت العملية عن إصابة ٢ […]

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