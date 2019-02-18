2019/02/18 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس لوّحَ عضو مجلس النواب، عدي عواد التميمي، الاثنين، بكشف ملفات فساد شركة نفط الشمال، متوعدا بتقديمها للنزاهة خلال الأيام المقبلة.وقال التميمي، في بيان، اليوم، (18 شباط 2019)، تلقى “ناس” نسخة منه أن “مدير نفط الشمال يقر بوجود عقود وهمية مع جهات خارجية من قبل مديري أقسامه من دون إحالتهم للنزاهة وفتح تحقيق، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يهدد بكشف ملفات فساد كبيرة في “النفط” خلال أيام) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يهدد بكشف ملفات فساد كبيرة في “النفط” خلال أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).