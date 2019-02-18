العيداني: دوائر الصحة والتربية المنقولة للمحافظات اصبحت دوائر محلية

2019/02/18 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

كشف

محافظ البصرة، اسعد العيداني، الاثنين، عن صدور كتاب من رئاسة مجلس الوزراء، الهيأة

العليا للتنسيق بين المحافظات، ينص على ان دوائر وزارتي الصحة والتربية المنقولة الى

المحافظات اصبحت دوائر محلية وموظفيها أصبحوا موظفين محليين، مشيراً إلى نقل ملاكاتهم

وتخصيصاتهم المالية الى المحافظات من قبل وزارة المالية.

وقال

العيداني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الكتاب عمم إلى وزارة

التربية والصحة والمحافظات ومجالس المحافظات وينص على أن دوائر وزارتي الصحة والتربية

المنقولة الى المحافظات اصبحتا دوائر محلية وموظفيها أصبحوا موظفين محليين حيث تم نقل

ملاكاتهم وتخصيصاتهم المالية الى المحافظات من قبل وزارة المالية والموضوع هو ضمن التعديل

الثالث رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ للقانون رقم (٢١) لعام ٢٠٠٨ المعدل”.

وتابع،

أن “الكتاب تضمن ايضاً استناداً لأحكام المادة ٤٥ اولاً (١) من القانون رقم

(٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وعملاً بقانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية

٢٠١٩؛ نود ان نبين ان قرار مجلس الدولة رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٨ هو قرار استيضاحي كونه استند

في صدوره الى نص المادة ٦ / خامساً من القانون المذكور وهي مادة استيضاحية غير ملزمة

للطرف طالب الرأي والاطراف الاخرى وانه استناداً لنص المادة (٢٦) من قانون الموازنة

المشار اليه في اعلاه والتي نصت على وزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية

للدوائر التي يتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية

المنقولة الى المحافظات”.

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