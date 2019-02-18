كركوك.. وفاة طبيعية تُعرض طبيباً مقيماً للضرب المبرح في مستشفى آزادي

2019/02/18 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتعرض الطبيب، مناف رافع ياسين، وهو مقيم دوري في مستشفى آزادي بمدينة كركوك، الى الضرب المبرح والشتم من قبل ذوي مريضة مسنة توفيت مساء يوم أمس الإثنين.وقال مناف في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "توجهت لفحص مريضة في الطابق الرابع في ردهة الباطنية، في تمام الساعة الثالثة والربع بعد منتصف ليلة أمس الإثنين، فرأيت إمرأة مسنة عمرها أكثر من 75 عاماً، يرافقها 3 اشخاص دخلوا الى ردهة النساء بسبب وجود متواطؤون من عناصر الشرطة الذين يحمون المستشفى، بالإضافة الى وجود ممرضة ترافق المريضة" .وأضاف، "فحصت المريضة وكانت حالتها ميؤوس منها لأنها تعاني من الجلطة الدماغية منذ 5 سنوات، وكبيرة بالعمر، وبدأت بالإنعاش في محاولة لإرجاعها الى الحياة، وخلال عملية الإنعاش، صرخت الممرضة التي ترافق المريضة بوفاتها، قبل أن اعلن عن وفاتها، وقالت للأشخاص الثلاثة، ان السبب هو الدكتور لأنه كان مقصراً معنا".وأردف، "بعد ذلك انهال علي الاشخاص الثلاث بالضرب المبرح والشتم، مع انني قمت بواجبي معهم كطبيب وعلى أكمل وجه".وحول كيفية دخول 3 رجال الى ردهة النساء في المستشفى، قال "أن عناصر حماية الشرطة متواطؤون مع هؤلاء الاشخاص، وهم غير قادرين على حماية المستشفى، وإلا كيف تمكنوا من الدخول الى المستشفى وتحديداً الى ردهة النساء في هذه الساعة المتأخرة من الليل".

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