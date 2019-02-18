الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب بعدم شراء فول الصويا والغاز المسال

2019/02/18 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، من أن الكتلة قد تنكص عن التزامها بشراء مزيد من فول الصويا والغاز المسال الأمريكيين إذا فرضت واشنطن رسوما عقابية على سيارات أوروبية.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية توجيهاتها بشأن ما إذا كانت واردات السيارات تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر بما يكفي لتبرير فرض ضرائب استيراد، ما يمنح ترامب 90 يوما لتحديد ما إذا كان سيفرض الرسوم أم لا.

وفي السياق، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إنه خلال قمة واشنطن في الصيف الماضي، وعد ترامب بعدم الإضرار بالتجارة عبر الأطلسي بمثل إجراءات كهذه.

وأضاف يونكر، لصحيفة “شتوتغارت تسايتونغ” الألمانية: “قطع ترامب وعدا لي بأنه لن تكون هناك رسوم على السيارات في الوقت الحالي”.

وتابع قائلا “أنا أصدقه، ومع ذلك، إذا ما نكص عن هذا الالتزام، فإننا لن نشعر بعد الآن بالمحافظة على التزاماتنا بشراء مزيد من فول الصويا وغاز الولايات المتحدة المسال”.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، مارغاريتيس شيناس، إنه إذا مضت الولايات المتحدة قدما في “الإجراءات الضارة بالصادرات الأوروبية، فإن المفوضية الأوروبية سترد بطريقة سريعة وملائمة”.

ويحاول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري لكن التقدم يظل بطيئا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن السلطات الأمريكية استنتجت بالفعل أن السيارات الأوروبية تشكل تهديدا على الأمن القومي.

وفي معرض إشارتها إلى أن أكبر مصنع لـ”بي إم دبليو” يقع في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، قالت ميركل إنه إذا كانت السيارات تنتج هناك “باتت فجأة تشكل تهديدا على الأمن القومي للولايات المتحدة، فهذا يدهشنا”.

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