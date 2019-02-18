3 عوامل تفسر سر ضعف سوق الإسكان الأمريكي

2019/02/18 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: يبدو اقتصاد الولايات المتحدة من منظور الكثير من المؤشرات يسير بشكل جيد للغاية، لكن عندما يتعلق الوضع بسوق الإسكان في البلاد فإن الأمر يبدو مختلفاً.





وتوضح رؤية تحليلية نشرها موقع "ماركت ووتش" للكاتب سانجيف داس، 3 أسباب وراء ضعف أداء سوق الإسكان الأمريكي.





وبالنظر في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، أولاً: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.4% في الربع الثالث من العام الماضي، وهي إشارة على أن الاقتصاد ينمو بإطراد.





وبينما ينخفض هذا الرقم عن الربع الثاني من العام الماضي (نمو 4.2%)، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يشهد تراجعاً.





وحتى على أساس نصيب الفرد، فإن مؤشر تعادل القوة الشرائية يستمر في الزيادة، هذا بالإضافة إلى أن معدل البطالة دون 4%.





وفي المجمل، فإن الاقتصاد الأمريكي يشهد توسعاً كما أن القوى العاملة تم توظيف غالبيتها.





ووفقاً لذلك، فإن الكاتب بصفته رئيساً تنفيذياً لثالث أكبر شركة رهن عقاري بالولايات المتحدة يقول إنه كان ليتوقع أن يكون سوق الإسكان قوياً بالنظر إلى الخلفية الاقتصادية.





لكن هناك موقف آخر تماماً: طلبات الرهن العقاري آخذة في الهبوط وحجم عمليات الشراء تتراجع على نحو متزايد كما أن مبيعات المنازل القائمة تنخفض.





ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام بالتدهور في سوق الإسكان يأتي بسبب تأثيره على الاقتصاد الأوسع نطاقاً، مع حقيقة أن استثمارات الإسكان تمثل حوالي 18% من معدل نمو الاقتصاد الأمريكي، بحسب رابطة بناة المنازل.





وبالتالي ما يحدث في سوق الإسكان يلقي بآثار سريعة في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أن سوق الإسكان عبارة عن مؤشر مستقبلي للاقتصاد الأمريكي بأكمله.





ويوجد 3 أسباب تفسر سر ضعف أداء سوق الإسكان مقارنة بالاقتصاد الأوسع:

أولاً: ديون التعليم، الأشخاص الذين يشترون المنازل في سن 36 عاماً أو أقل كانوا يشكلون حوالي 34% من السوق في عام 2016، طبقاً لبيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.





وفي الواقع فإن جيل الألفية هو أكبر قاعدة عملاء للرهون العقارية، لكن ديون الطلاب تستمر في التأثير بشدة على أوضاعهم المالية الشخصية.





ولدى حوالي 46% من جيل الألفية متوسط قروض طلابية بقيمة 25 ألف دولار.





وبحسب استطلاع، فإن 49% من مشتري المنازل أبلغوا أن ديون الطلاب حالت دون حصولهم على قرض.





وعندما يكون لدى شخص الكثير من ديون الطلاب، فإنه لا يمتلك المال لتسديد دفعة أولى للرهن العقاري ولا يكون لديه الرغبة للإغراق في مزيد من الديون.





ومع وجود أكبر فئة من مشتري المنازل في هذا الموقف الهش، فإنه يؤدي إلى تراجع كبير في سوق الرهن العقاري.





ومع ذلك، فإن العديد من جيل الألفية يختارون الرهون العقارية ذات الأقساط المنخفضة والتي تضمنها إدارة الإسكان الفيدرالية والوكالات الحكومية الأخرى.





ثانياً: لا يوجد ما يكفي من المنازل بالسوق، حيث تشهد الولايات المتحدة نقصاً في سوق الإسكان.





وفي عام 2017، كان هناك 1.25 مليون وحدة سكنية جديدة في البلاد، ولكن تحتاج الولايات المتحدة 1.62 مليون وحدة كل عام.





ويضع العجز في عدد المنازل والبالغ 370 ألف وحدة ضغوطاً كثيفة في الاتجاه الصاعد على أسعار المنازل، والتي شهدت زيادة بنسبة 5.1% في نوفمبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق له.





وهذا الاتجاه يتم الشعور به في جميع أنحاء البلاد، وعلى سبيل المثال، تشهد كل من أوستن وتكساس وسانتافي تسجيل مستويات قياسية في أسعار المنازل.





وعلاوة على ذلك، فإن الرغبة في شراء المنازل تراجعت بفعل القفزة في الأسعار.





وشهد مؤشر الثقة فاني ماي (الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري) تراجعاً بنحو 12%، ما يعني أن مشتري المنازل ليسوا متحمسون للشراء.





ثالثاً: حالة عدم اليقين بشأن معدلات الفائدة، بالطبع أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه سيقوم بوقف زيادة معدلات الفائدة.





لكن طوال نحو عقد من الزمن تمتع مشتري المنازل الأمريكية بمعدلات فائدة منخفضة.





وكانت القدرة على الحصول على قرض أو إعادة التمويل لقرض أخر أمراً متاحاً في هذه البيئة التي تشهد معدلات فائدة منخفضة.





لكن اليوم بات التمويل أكثر تكلفة مع تأثر واضح لمشتري المنازل مع الزيادة في المدفوعات المطلوبة منهم.





ولا يجب أن يقتصر متابعة هذه الاتجاهات على الرؤساء التنفيذين لشركات الرهن العقاري فحسب، حيث أن الاستمرار في الاتجاه الخاطىء قد يدفع قطاع الإسكان لسحب الاقتصاد الأمريكي الأوسع إلى دائرة الهبوط.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 عوامل تفسر سر ضعف سوق الإسكان الأمريكي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 عوامل تفسر سر ضعف سوق الإسكان الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).