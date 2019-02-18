العيداني : صدور كتاب يجعل دوائر وزارتي الصحة و التربية .. دوائر محلية

2019/02/18 | 23:25

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كشف محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني عن صدور كتاب من رئاسة مجلس

الوزراء الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ينص على ان دوائر

وزارتي الصحة والتربية المنقولة الى المحافظات اصبحتا دوائر محلية

وموظفيها أصبحوا موظفين محليين حيث تم نقل ملاكاتهم وتخصيصاتهم

المالية الى المحافظات من قبل وزارة المالية .

وقال" العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ان رئاسة

مجلس الوزراء الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات اصدرت كتاب عمم

الى وزارة التربية والصحة والمحافظات ومجالس المحافظات والذي ينص

على ان دوائر وزارتي الصحة والتربية المنقولة الى المحافظات اصبحتا

دوائر محلية وموظفيها أصبحوا موظفين محليين حيث تم نقل ملاكاتهم

وتخصيصاتهم المالية الى المحافظات من قبل وزارة المالية والموضوع هو

ضمن التعديل الثالث رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ للقانون رقم (٢١) لعام ٢٠٠٨

المعدل .

وتابع " العيداني ان الكتاب تضمن ايضاً استناداً لاحكام المادة ٤٥

اولاً (١) من القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وعملاً بقانون

الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٩ نود ان نبين

ان قرار مجلس الدولة رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٨ هو قرار استيضاحي كونه

استند في صدوره الى نص المادة ٦ / خامساً من القانون المذكور وهي

مادة استيضاحية غير ملزمة للطرف طالب الرأي والاطراف الاخرى وانه

استناداً لنص المادة (٢٦) من قانون الموازنة المشار اليه في اعلاه

والتي نصت على وزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية

للدوائر التي يتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقها بالمحافظة

المعنية خلال السنة المالية المنقولة الى المحافظات .

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