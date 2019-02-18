2019/02/18 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لمسلحي داعش في السعدية

18/02/2019 23:25:00 PM |

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واع/ديالى/م.ا

افاد مصدر امني،اليوم الاثنين، بأن قوة من الحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لعناصر "داعش" في ديالى، مبينا انها اصابة عنصرين من التنظيم.

وذكر المصدر لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قوة من اللواء ١١٠ للتابع للحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لمسلحي داعش في قرية العساكرة في السعدية شمال شرقي ديالى".

واضاف ، ان "القوة تمكنت من اصابة اثنين من عناصر التنظيم"، مشيرا الى ان "المتسللين كانوا يرومون زراع عبوات ناسفة وما شابه".

وتابع انه "بعد التصدي لهم، لاذوا بالفرار نحو عمق جبال امام ويس"، موضحا ان "الوضع الآن تحت السيطرة".

الى ذلك أصيب حارس بهجوم لداعش استهدف حقلا للمواشي بأطراف مدينة خانقين .

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