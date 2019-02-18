2019/02/18 | 23:31

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الاعلام الأمني يؤكد اختطاف 12 شخصاً في النخيب: كانوا يبحثون عن الكمأ

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بغداد اليوم- خاص

أكد مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين (18 شباط 2019)، وجود الاف المنازل المدمرة في قضاء بيجي، وفيما أكد عودة 50% من أهالي القضاء الى منازلهم، كشف حقيقة قيام جهات بمنع البقية من العودة وفق ما ورد في تقرير ’’المرصد العراقي

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، الاثنين (18 شباط 2019)، خفض اطلاقات المياه في نهر ديالى من بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى، مهند المعموري، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدي

بغداد اليوم - كركوك

ادانت ادارة محافظة كركوك، الاثنين، الاعتداء على طبيب خفر في المحافظة، موجهة بفتح تحقيق بالحادث.

وقالت ادارة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظ وجه قيادة شرطة كركو ك ودائرة الصحة بالتحقيق في

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