عادل عبد المهدي يستقبل نائب رئيس الوزراء البلجيكي

2019/02/18 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمواقف بلجيكا الداعمة للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي .

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