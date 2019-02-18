مكونات أساسية في المنازل تسمم الأطفال وتهددهم بالسرطان!!

2019/02/18 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة جديدة من أن الرغوة المقاومة للحريق المستخدمة في الأرائك وأرضيات الفينيل تسمم الأطفال.

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