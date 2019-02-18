ناقوس الخطر يدق.. وتحذيرات من عودة 30 ألف مسلح في ثوب جديد إلى العراق

2019/02/18 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصف خبراء المناطق التي نشط فيها داعش بأنها "المناطق الهشة"، فيما يصفها آخرون بأنها مناطق الفراغ الأمني، حيث لا وجود للقوات الحكومية، ويطلقون على المعارك التي تدور في كل مكان منها اليوم وصف "الحرب الدافئة" لتمييزها عن الحرب الباردة، وعن الحروب الكبرى، وربما كان أول من استخدم هذا الوصف الخبير الاستراتيجي الدكتور مهند العزاوي.

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