هل يُلدغ ليفربول من نقطة تفوق البافاري على الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال؟

2019/02/18 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر يستعد فريق بايرن ميونيخ الألماني في أن يحل ضيفًا على نظيره الإنجليزي ليفربول في ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ لم يسبق له الخروج من الأدوار الاقصائية في دوري أبطال أوروبا أمام أي فريق إنجليزي بعد الخسارة من مانشستر يونايتد في نهائي الكامب نو الشهير عام 2009.

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حيث قابل البافاري فريق مانشستر يونايتد في ربع النهائي موسم 2000-2001 وتغلب عليه في أولدترافورد في الذهاب بهدف مقابل لا شيء، وفي الإياب بميونيخ تغلب عليه بهدفين مقابل هدف.

في موسم 2004-2005 فاز بايرن ميونيخ على آرسنال بثلاثية مقابل هدف، وخسر في الإياب في ملعب هايبيري بهدفٍ نظيف ولكنه مر لربع النهائي.

في موسم 2009-2010 الذي احتل فيه بايرن ميونيخ مركز الوصافة، فاز بذهاب دور الـ 16 في ملعب أليانز أرينا على فريق مانشستر يونايتد بثنائية مقابل هدف، وخسر في الإياب في ملعب أولدترافورد بثلاثية مقابل هدفين ليتأهل لربع النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري.

في موسم 2011-2012 قابل بايرن ميونيخ فريق تشيلسي في المباراة النهائية للبطولة، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق، وتفوق البلوز بركلات الترجيح وقتها.

في موسم 2012-2013 الذي فاز به بايرن ميونيخ، قابل آرسنال في دور الـ 16، وتغلب عليه في لندن بثلاثية مقابل هدف بالذهاب، قبل أن يخسر في الإياب بهدفين مقابل لا شيء ويمر لربع النهائي أيضًا بقاعدة الهدف الاعتباري.

تكررت مواجهة بايرن ميونيخ وآرسنال في موسم 2013-2014، ليفوز عليه في لندن بثنائية مقابل لا شيء وحسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق مواجهة ملعب أليانز أرينا.

وفي ربع النهائي من نفس البطولة قابل مانشستر يونايتد وتعادل معه في الذهاب بهدفٍ لكل فريق، قبل أن يفوز عليه بملعب أليانز أرينا في الإياب بثلاثية مقابل هدف.

في موسم 2016-2017 عاد بايرن ميونيخ لمواجهة خصمه الإنجليزي المفضل آرسنال في دور الـ 16، ليتفوق عليه بخماسية مقابل هدف في الذهاب بملعب أليانز أرينا، وكرر نفس النتيجة في الإياب بملعب الإمارات.





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