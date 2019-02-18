2019/02/18 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت وثيقة رسمية، تلقى “ناس” نسخة منها، اليوم الاثنين (18 شباط 2019) عن اتفاق من ست نقاط بين الحكومة المحلية في محافظة البصرة ووزارة الموارد المائية تُنظم بموجبه الحصص المائية الداخلة للمحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: اتفاقية بين مجلس محافظة البصرة ووزارة الموارد من 6 نقاط) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: اتفاقية بين مجلس محافظة البصرة ووزارة الموارد من 6 نقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).