2019/02/18 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو من “مأساة الموصل”: الجرب يفتك بالأطفال.. والسكان يواجهون المسؤولين بـ”غضب” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/18 | 23:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.

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