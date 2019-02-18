نقابة المعلمين في ذي قار تدعو لاستئناف الدوام ابتداء من يوم غد الثلاثاء

2019/02/18 | 23:40

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شبكة اخبار الناصرية:

وجهت نقابة المعلمين في ذي قار اليوم باستئناف الدوام في جميع مدارس المحافظة ابتداء من يوم غد الثلاثاء بعد انتهاء المدة المحددة للاضراب .

وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في ذي قار حسن السعيدي لشبكة اخبار الناصرية ، ان المعلمين والمدرسين مدعوون للالتحاق بمدارسهم ابتداء من يوم غد الثلاثاء ، حاث

شبكة اخبار الناصرية:وجهت نقابة المعلمين في ذي قار اليوم باستئناف الدوام في جميع مدارس المحافظة ابتداء من يوم غد الثلاثاء بعد انتهاء المدة المحددة للاضراب .وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في ذي قار حسن السعيدي لشبكة اخبار الناصرية ، ان المعلمين والمدرسين مدعوون للالتحاق بمدارسهم ابتداء من يوم غد الثلاثاء ، حاثا على اقامة دروس اضافية لتعويض الطلبة على ما فاتهم من دروس في يومي الاضراب .وبخصوص الاضراب الذي استمر يومين متتاليين ، اوضح السعيدي ان مطالب المعلمين سلمت الى ممثل رئاسة الوزراء لتسلم منه الى الحكومة العراقية للبت فيها .

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