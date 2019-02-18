2019/02/18 | 23:56

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تفجير انتحاري وسط القاهرة..



وأنباء عن شهيد و3 مصابين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجير انتحاري وسط القاهرة..



وأنباء عن شهيد و3 مصابين قناة الغد.

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