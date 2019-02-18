قيادة العباس القتالية توضح خرق النخيب

2019/02/18 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت قيادة فرقة العباس القتالية، خرق قضاء النخيب وحادثة إختطاف 12 شخصاً في قاطع العمليات.

ونفت قيادة الفرقة في بيان "الأنباء التي تداولها بعض وسائل الإعلام بشأن حصول حالات عمليات اختطاف من قبل داعش الإرهابي لمواطنين في قاطع النخيب الذي تمسكه الفرقة امتدادا من الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء المقدسة وصولاً إلى محافظة الانبار، مؤكدة نجاح مهامها بمسكه منذ أربع سنوات دون حصول أية خروقات".وبين الفرقة، إن "قواتها المنتشرة في ذلك القاطع لم تسجل حصول أي خرقات أمنية أو اختطاف لمواطنين، موضحة أن عمليات الاختطاف التي حصلت هي خارج قاطع مسؤولية الفرقة بمسافة أكثر من ٧٠ كيلو متر لاتجاه منفذ عرعر الحدودي، مبينة أن داعش وبعد اندحاره كاملاً أمام القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحرير كامل البلاد من عناصره الإرهابية يريد عاجزاً أثبات وجوده من خلال تلك العمليات المحدودة جداً".ولفتت القيادة إلى إن "جميع قواتها في قاطع النخيب مستنفرة لواجباتها بشكل كامل وتشمل مقر قيادة متقدم ولواءين من المشاة وفوجين من الدروع مع قوات جوال اللواء المدرع وبقية الوحدات الساندة من مراقبه الكترونية وطيران مسير ومدفعية وهندسة عسكرية".وكانت خلية الإعلام الامني، أعلنت مساء اليوم الأثنين، إختطاف 12 شخصاً في قضاء النخيب بمحافظة كربلاء والمحاذي لمحافظة الأنبار.وذكر بيان للخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مسلحين يستقلون عجلتين نوع {بيك اب ونسيان} قاموا بارتكاب جريمة خطف ١٢ مواطنا في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد ١٢٠ كيلو متر غرب ناحية النخيب".وبين انه "وبعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والانبار".انتهى

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