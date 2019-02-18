2019/02/19 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مسلحون يسرقون مبالغ ومصوغات من منزل شرقي بغداد

18/02/2019 23:45:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/الانبار/م.ا

افاد مصدر امني،اليوم الاثنين، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبلغا ماليا ومصوغات من منزل بعد احتجاز ساكنيه شرقي بغداد.

وذكر المصدر لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا مساء اليوم منزلا سكنيا في منطقة حي البنوك شرقي بغداد، وقاموا بسرقة مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية بعد احتجاز ساكنيه في احدى الغرف".

واضاف المصدر ،ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ مسلحون يسرقون مبالغ ومصوغات من منزل شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ مسلحون يسرقون مبالغ ومصوغات من منزل شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).