وسائل إعلام: مقتل شرطي بانفجار خلف الجامع الأزهر بالقاهرة

2019/02/19 | 00:02

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل اعلام عربية، الاثنين (18 شباط 2019)، بمقتل شرطي وإصابة آخر على الأقل، بتفجير انتحاري خلف جامع الازهر، في القاهرة.

وذكرت محطة "سكاي نيوز عربية" في أنباء أوردتها، نقلاً عن مصادر أمنية، أن "انفجارا وقع وسط القاهرة خلال ملاحقة أجهزة الأمن عنصرا إرهابيا".

وقالت مصادر المحطة، إن "إرهابياً قام بتفجير نفسه، أثناء ملاحقته من قبل قوات الأمن في حي الجمالية".

وبدورها، أفادت "العربية الحدث"، بمقتل شرطي جراء الانفجار الذي وقع في منطقة قريبة من الجامع الازهر".

وأضافت، أن "السلطات المصرية فرضت طوقا أمنيا وقامت بتمشيط منطقة التفجير الانتحاري".

وأشارت الى أن "النائب المصري العام أمر بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير".

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