2019/02/19 | 00:06

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حزب المسار المدني : على مجلس محافظة صلاح الدين أن لا يصبح أسير إرادة شخص فاسد يريد أن يبني إمبراطوريةً يحلم بها ، ونحن نعدُهُ ونؤكد له أنه لن يراها .

دان مكتب حزب المسار المدني في محافظة صلاح الدين الإجراءات التي تتخذها جهة فاسدة تهيمن على الحكومة المحلية في المحافظة باستبعاد ممثلي سامراء من جميع المواقع ، وآخرها محاولة استبدال رئيس مجلس المحافظة .

وأكد الحزب أن تضمين جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس فقرةً تتعلق باقالة رئيسه وفقرةً أخرى تتعلق بالمصادقة على عدد من المشاريع وتخصيصاتها المالية يدل على محاولات محمومة للاستفراد بالسيطرة على مقدرات المحافظة وتحويلها لجيوب الفاسدين وهو ما نرفضه وسنقف بوجهه بكل السبل القانونية.

وطالب الحزب مجلس المحافظة أن لا يصبح أسير إرادة شخص فاسد يريد أن يبني إمبراطوريةً يحلم بها ، ونحن نعدُهُ ونؤكد له أنه لن يراها وسنقف بوجهه وبوجه كل فاسد عابث.كما أعرب الحزب عن استغرابه من عدم ظهور نتائج التحقيقات التي طالبت بها المحكمة الاتحادية في قرارها الصادر بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٨ ، و بأكثر من مئتي تهمة تتعلق بالنزاهة وغيرها من الجرائم التي تطال المحافظ الأسبق والذي أصبح نائبا رغم صدور أحكام بجرائم من المفترض أنها تفقده الأهلية لممارسة العمل السياسي سواء من خلال السلطة التنفيذية أو التشريعية،ودعا الحزب الإدعاء العام وهيئة النزاهة الى القيام بواجباتهم بملاحقة الفاسدين واسترجاع المال العام من أيدي العابثين مهما كان نفوذهم والجهات الداعمة لهم.

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