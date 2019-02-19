البديري يطالب بإنصاف منتسبي خلية الصقور

2019/02/19 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علي البديري، أن خلية الصقور ومنتسبيها يقومون بواجبات استثنائية وبأساليب متطورة ومتقدمة عالمياً في مطاردة جماعات الجريمة المنظمة وخلايا التحايل على المواطنين وتهريب المخدرات وباقي القضايا الجنائية المرتبطة بأمن المواطن في جميع المحافظات.

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