إرهابي يفجر نفسه وسط القاهرة خلال ملاحقته من قِبل الشرطة المصرية

2019/02/19 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن انفجارا وقع وسط القاهرة خلال ملاحقة أجهزة الأمن عنصرًا إرهابيًا.

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