2019/02/19 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت مصادر أمنية مصرية، مساء الاثنين، أن انفجارا وقع وسط القاهرة

خلال ملاحقة أجهزة الأمن عنصرا إرهابيا.

وذكرت المصادر إن الإرهابي قام بتفجير نفسه، أثناء ملاحقته من قبل

قوات الأمن في حي الجمالية، فيما لم ترد على الفور أنباء عن وقوع

إصابات في صفوف الأمن أو المدنيين.

وتسعى قوات الأمن في مصر إلى ملاحقة الخلايا الإرهابية، التي تنشط

من حين لآخر لتنفيذ أعمال إرهابية للإضرار بالاستقرار في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار وسط القاهرة خلال ملاحقة إرهابي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار وسط القاهرة خلال ملاحقة إرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).