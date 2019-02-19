انتحاري يفجر نفسه في شارع الازهر بمصر

2019/02/19 | 00:27

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{ دولية : الفرات نيوز}أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أن إرهابيا فجر نفسه إثر مطاردة قوات الأمن له للقبض عليه منطقة الكحكيين بالدرب الأحمر في شارع الأزهر بوسط البلد.وأضاف المصدر، أن الإرهابي متورط في ارتكاب عدد من الوقائع الإرهابية.

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