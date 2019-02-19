2019/02/19 | 00:32

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الداخلية المصرية: مقتل إرهابي واستشهاد شرطيين اثنين في تفجير عبوة ناسفة بالقاهرة

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