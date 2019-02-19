2019/02/19 | 00:33

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انتحار رجل داخل منزله غرب بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين (18 شباط 2019)، بان مجموعة مسلحة اقتحمت منزلاً وسرقت مصوغات ذهبية وأموال من داخله، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلاً ضمن منطقة البنوك، شرقي بغد

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاثنين، ان حارس حقل دواجن اصيب بنيران مسلحين في اطراف خانقين، فيما أحبط الحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر داعش.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حارس حقل مواطن في اطراف قض

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال أربعة اشخاص هنود الجنسية، ضمن منطقة شارع فلسطين، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية اعتقلت اليوم اربعة اشخاص هنود الجنسية، لا يحملون اي مس

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