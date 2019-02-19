شهيدان ومقتل إرهابي في تفجير عبوة ناسفة وسط القاهرة

2019/02/19 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، استشهاد شرطيين اثنين في انفجار عبوة ناسفة وسط القاهرة، بالإضافة إلى مقتل الإرهابي.

وفي تفاصيل الحادث الإرهابي، أوضحت الداخلية المصرية، في بيان، أنه “في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر”.

وقالت الوزارة “قامت قوات الأمن بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة، التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين، أحدهما من الأمن الوطني، والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام”.

وفي السياق ذاته، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الإثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة، لفتح تحقيق عاجل في الحادث.

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