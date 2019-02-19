أمريكا: نرفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية بالسودان

2019/02/19 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد تيبور ناجي، مساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، على عدم فرض أي سياسة خارجية على السودان فيما يخص شؤونها الداخلية.

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