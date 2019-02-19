ترامب منددا بمؤامرة الانقلاب عليه: الخائنان ضُبطا

2019/02/19 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن ما ورد بشأن أن الرجل الثاني السابق في وزارة العدل الأميركية بحث تفعيل مادة في الدستور لتنحيته، يعد جزءا من جهود "غير قانونية تشكل خيانة" له.

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