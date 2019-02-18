مانشستر يونايتد يعمق جراح تشيلسي ويقصيه من كأس الاتحاد الإنجليزي

2019/02/19 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في إطار مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، أعرق بطولات كرة القدم عبر التاريخ.

كتيبة المدرب أولي جونار سولشار حسمت المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح اللاعب الإسباني أندير هيريرا أهداف المباراة برأسية في الدقيقة الحادية والثلاثين.

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وفي الدقيقة الخامسة والأربعين قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، استقبل بوجبا عرضية رائعة من ماركوس راشفورد ليحولها برأسية في مرمى البلوز.

حاول أصحاب الأرض تقليص الفارق ومعادلة النتيجة في الشوط الثاني، ولكن دفاع الشياطين الحُمر وحارسه روميرو كانا بالمرصاد.

بهذه النتيجة يتأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما ودع تشيلسي البطولة لتزداد إحباطاته بعد أدائه المخيب بالدوري مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري والسداسية التي تلقاها من مانشستر سيتي بسداسية مقابل لا شيء.

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