2019/02/19 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m8vWx4kaq30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإضراب المفتوح أو المقاطعة.. خيارات الكوادر التربوية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.. علاء الحديدي) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإضراب المفتوح أو المقاطعة.. خيارات الكوادر التربوية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.. علاء الحديدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).