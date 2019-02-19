ارتفاع أسعار الأدوية في تركيا ابتداء من يوم الثلاثاء

2019/02/19 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين كوجا الأربعاء الفائت عزم الوزارة

رفع سعر الأدوية بنسبة 26.4% ابتداءً من يوم الثلاثاء 19 شباط

الجاري.

وأشار كوجا إلى أن القرار جاء بعد دراسة لاحتياجات القطاع ااصحي في

تركيا الذي يعاني من نقص في عدد كبير من الأدوية بسبب فرق العملة

المحلية مقارنة باليورو مما دفع بعض الشركات الكبرى إلى التوقف عن

استيراد الأدوية من الخارج.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس جمعية الصيادلة الأتراك، أردوغان كولاك

كشفه وجود نقص في أدوية متنوعة، لا سيما المستوردة.



من جهته، تحدّث

النائب في حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، برهان الدين بولوت عن وجود

نقص بـ417 دواء تتراوح بين أدوية السرطان والضغط، قائلاً: "مضى

شهران على غياب هذه الأدوية من الأسواق".



وكشف بولوت أنّ النقص يشمل

25 دواء أساسياً وحياتياً، ومنها الأنسولين وأدوية خفض ضط الدم

والعديد من الأدوية، وذلك من دون وجود بديل لها.

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