{ الفرات نيوز} تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلة المتوسطة لمديرية الرصافة 1 و2

2019/02/19 | 00:58

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{ بغداد : الفرات نيوز} للاطلاع على نتائج الامتحانات التمهيدية لمديرية تربية الرصافة الاولى للمرحلة المتوسطة اضغط هنا للاطلاع على نتائج الامتحانات التمهيدية لمديرية تربية الرصافة الثانية للمرحلة المتوسطة اضغط هنا

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