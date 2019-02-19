أب عراقي ينعى أبنائه التوائم السبعة

2019/02/19 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نعى والد 7 توائم أولاده بعد 3 أيام فقط من ولادتهم في محافظة ديالى.

وكتب الأب المفجوع في نعيه بصفحته على الفيسبوك: "نحن بشَر من طين، يُوجعنا الأذى يجرحُنا صغِير الشّوك، ويجبُرنا لطف الله..



أبنائي التوائم في ذمة الله".والتوائم الذي ولدوا في 16 من شباط الجاري هم 6 إناث وذكر واحد وضعتهم امرأة عراقية في حالة ولادة طبيعية نادرة لسبعة توائم في بعقوبة بمحافظة ديالى.وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم دائرة الصحة في محافظة ديالى أن صحة الأم، البالغة من العمر 25 عاما، والتي لم يكشف عن هويتها، والتوائم السبعة جيدة.وأشارت تقارير إلى أن حالة الولادة السباعية هذه، ربما تكون أول حالة من نوعها في العراق.وقال الزوج والد التوائم السبعة، إنه وزوجته لم يخططا لإنجاب عائلة كبيرة" مشيرا إلى أن "عدد أفراد أسرته من الصغار وصل إلى 10 الآن".ونشرت صور للتوائم السبعة، على حساب دائرة صحة ديالى في فيسبوك، وتبين أنهم بصحة جيدة آنذاك.انتهىبواسطة..



علاء الطائي

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