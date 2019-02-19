2019/02/19 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أكد اليوم القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، إن واشنطن لن تستطيع تسليح عشائر محافظة الانبار، لأن الأخيرة ترفض الانجرار خلف الاحتلال الامريكي او اي قوات محتلة .حيث كشف قاسم مصلح، في تصريحات صحفية تابعتها اليوم الثامن ان “الحشد العشائري حشد وطني، متشكل وموجود ويعمل تحت امرة هيأة الحشد الشعبي، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول تصريح للحشد الشعبي حول مخطط امريكي لتسليح السنة صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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